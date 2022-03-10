Кострома, 10 марта 2022, 12:06 — REGNUM Ситуация с наличием сахара в магазинах Костромской области нормализуется к 14−15 марта. Об этом со ссылкой на комментарий заместителя губернатора региона по экономике Юрия Макова сообщает ГТРК «Кострома».

Фрагмент картины «Вкусный чай», 1897 год
Фрагмент картины «Вкусный чай», 1897 год
Альберт Анкер, 897 год

Напомним, ранее в ряде торговых точек области из-за ажиотажного спроса на продукт образовался дефицит. Запасы сахара имеются на складах, но магазины не успели перестроиться на работу в новых условиях, вовремя доставить сахар в торговые точки и выложить его на полки.

Для того чтобы стабилизировать ситуацию с жизненно-важными товарами, с 6 марта в области ограничили продажу песка, подсолнечного масла, муки, круп, макарон в одни руки. На остальные позиции правило не распространяется.

«Подтверждаю, что с сахаром наблюдаются определённые перебои. Но торговые сети нас заверили и сказали что в ближайшее время ситуация выровняется», — сказал Маков.

В области работает оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики. В его функции входит разработка и оперативное принятие решений по поддержке предприятий, мониторинг цен на социально значимые товары, взаимодействие с федеральными ведомствами и контрольными органами. На следующей неделе специалисты проверят цены и наличие электроники, бытовой техники и химии в местных магазинах.

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