Кострома, 10 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Ситуация с наличием сахара в магазинах Костромской области нормализуется к 14−15 марта. Об этом со ссылкой на комментарий заместителя губернатора региона по экономике Юрия Макова сообщает ГТРК «Кострома».

Альберт Анкер, 897 год Фрагмент картины «Вкусный чай», 1897 год

Напомним, ранее в ряде торговых точек области из-за ажиотажного спроса на продукт образовался дефицит. Запасы сахара имеются на складах, но магазины не успели перестроиться на работу в новых условиях, вовремя доставить сахар в торговые точки и выложить его на полки.

Для того чтобы стабилизировать ситуацию с жизненно-важными товарами, с 6 марта в области ограничили продажу песка, подсолнечного масла, муки, круп, макарон в одни руки. На остальные позиции правило не распространяется.

«Подтверждаю, что с сахаром наблюдаются определённые перебои. Но торговые сети нас заверили и сказали что в ближайшее время ситуация выровняется», — сказал Маков.

В области работает оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики. В его функции входит разработка и оперативное принятие решений по поддержке предприятий, мониторинг цен на социально значимые товары, взаимодействие с федеральными ведомствами и контрольными органами. На следующей неделе специалисты проверят цены и наличие электроники, бытовой техники и химии в местных магазинах.