Москва, 10 марта, 2022, 11:58 — ИА Регнум. То, что социальная сеть Вконтакте открывает программу поддержки контентмейкеров, это хорошая новость как для профессионального сообщества, так и для рядовых пользователей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеровВладимир Зыков.

Stroganova ВКонтакте

«Самое главное, что сейчас происходит, это стимулирование авторов переходить на площадку Вконтакте, — сказал Зыков. — Дело в том, что «Фейсбук», «Инстаграм», Youtube отменили программу выплат пользователям, потому что выключили любую рекламу. У профессионального сообщества не осталось возможности зарабатывать. И Вконтакте стимулирует профессиональное сообщество переходить на эту площадку. Там оно сможет зарабатывать и поддерживать свое материальное положение. Пользователи с Youtube могут начать переходить на площадку Вконтакте и забирать с собой свою аудиторию. И поскольку приходит новая аудитория, то для Вконтакте это плюс. Поэтому это хорошая новость для профессионального сообщества. Такой подход можно только приветствовать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, авторы, которые будут размещать контент на площадке Вконтакте, получат 100% дохода от инструментов монетизации.