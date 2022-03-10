Мехико, 10 марта, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Испании необходимо ускорить отношения с Мексикой, несмотря на «паузу», о которой ранее заявлял мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Об этом в ходе своего визита в Мексику заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщает агентство EFE.

As-coa.org Хосе Мануэль Альбарес

«Я не очень понимаю, что означает эта «пауза», но в любом случае, мой сегодняшний визит способствует ускорению этих отношений», — сказал Альбарес.

По его словам, отношения между Испанией и Мексикой «ускоряются уже много лет, год за годом становится больше испанцев в Мексике и больше мексиканцев в Испании».