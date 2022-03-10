Париж, , 11:57 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Янник Жадо считает предложение главы Франции о повышении пенсионного возраста до 65 лет «крайне несправедливым», передает BFM TV.

Французский флаг Cyril Plapied

В то время как официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил, что выход на пенсию в возрасте 65 лет будет в предвыборной программе Эммануэля Макрона, Янник Жадо назвал эту реформу «чрезвычайно несправедливой».

«Мы находимся в стране, где каждый второй человек, который выходит на пенсию, больше не работает», — заявил Янник Жадо.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон хочет отодвинуть срок выхода на пенсию до 65 лет.

Подробнее в материале: Президент Франции намерен повысить пенсионный возраст