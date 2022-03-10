Благовещенск, 10 марта, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Техническое оснащение амурских лесхозов выходит на качественно более высокий уровень благодаря нацпроекту «Экология», заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. Регион получил средства на приобретение спецтехники для ликвидации природных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе правительства региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Спецтехника

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Два грузопассажирских УАЗа получили Норский и Мазановский лесхозы. Ещё пять единиц высокопроходимой техники до конца марта поступят в Шимановский, Магдагачинский, Благовещенский и Бурейский лесхозы.

Кроме того, заключены контракты на поставку четырех снегоболотоходов, спецтехнику доставят в регион до конца июня. Приамурье также получит по нацпроекту вахтовый автомобиль и четыре автомобиля повышенной проходимости, которые будут числиться на балансе авиабазы региона.

«После того, как автомобили пройдут все процедуры оформления, они будут задействованы во время пожароопасного сезона. Технические характеристики машины позволят перевозить груз и людей к очагам пожаров», — рассказала заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Елена Бусыгина.

«Техническое оснащение амурских лесхозов выходит на качественно более высокий уровень благодаря нацпроекту «Экология». Приобретенное оборудование позволяет оперативно реагировать на возгорания и качественнее бороться с ними», — отметил губернатор региона Василий Орлов.

Член комитета по экологии общественной палаты Амурской области Игорь Марьин подчеркнул важность поставок спецтехники для лесхозов.

«Когда разливаются реки Амур и Зея, по большему счёту бывает, что дороги непроходимые. Поэтому закупается такая техника, которая необходима для быстрой и оперативной доставки пожарных, бригад, волонтёров для тушения очагов пожаров. Если именно брать, допустим, пожарные машины, то они не пройдут. Необходимо доставлять людей на этих высокопроходимых автомобилях-грузовиках», — отметил общественник.

Игорь Марьин также подчеркнул, что лесхозы Амурской области будут получать спецтехнику с дополнительным местом для размещения оборудования.

«Лесхозы помимо того, что тушат пожары, также восстанавливают с помощью такой техники лесные участки, доставляют с её помощью саженцы», — отметил Игорь Марьин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Амурской области запланированы масштабные работы по нацпроектам. Регион примет участие в реализации 25 подпрограмм 11 нацпроектов.