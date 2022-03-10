Приамурье по нацпроекту получило спецтехнику
Благовещенск, 10 марта, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Техническое оснащение амурских лесхозов выходит на качественно более высокий уровень благодаря нацпроекту «Экология», заявил губернатор Амурской области Василий Орлов. Регион получил средства на приобретение спецтехники для ликвидации природных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе правительства региона.
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Два грузопассажирских УАЗа получили Норский и Мазановский лесхозы. Ещё пять единиц высокопроходимой техники до конца марта поступят в Шимановский, Магдагачинский, Благовещенский и Бурейский лесхозы.
Кроме того, заключены контракты на поставку четырех снегоболотоходов, спецтехнику доставят в регион до конца июня. Приамурье также получит по нацпроекту вахтовый автомобиль и четыре автомобиля повышенной проходимости, которые будут числиться на балансе авиабазы региона.
Член комитета по экологии общественной палаты Амурской области Игорь Марьин подчеркнул важность поставок спецтехники для лесхозов.
Игорь Марьин также подчеркнул, что лесхозы Амурской области будут получать спецтехнику с дополнительным местом для размещения оборудования.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Амурской области запланированы масштабные работы по нацпроектам. Регион примет участие в реализации 25 подпрограмм 11 нацпроектов.