Москва, , 11:56 — REGNUM Рост цен ключевые продукты для семей с детьми обусловлен в первую очередь массовой отменой промоакций. Об этом 10 марта заявил глава ФАС Максим Шаскольский на пленарном заседании Госдумы.

Максим Шаскольский Fas.gov.ru

«Мы провели проверку, направили запросы. По той информации, которую мы получили, этот рост в том числе связан с тем, что вот эти компании производители отменили промо-акции по продвижению товаров для детских товаров. И вообще промо-акции в этом сегменте порядка 50% по видам товаров продукции», — заявил Шаскольский.

«Из-за отмены этих промо-акций потребители восприняли как раз рост цен. Кроме того, там есть импортная составляющая. И как здесь неоднократно сегодня звучало, необходимо обеспечить товары на полках. Поэтому такая реакция, по-видимому, связана с нарушением логистических цепочек, необходимостью обеспечения поставок новых объёмов продукции», — указал он.

Ранее за несколько дней произошёл резкий рост цен на детское питание, детскую одежду и другие ключевые продукты. Так, на детское порошковое питание цены выросли в два раза, на каши — также в два раза, на подгузники — на 20−30%.