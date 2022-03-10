Уфа, 10 марта, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Завод по производству разбрасывателей минеральных удобрений намерены построить в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Рис. 6. Внесение минеральных удобрений посевным комплексом по постоянной технологической колее. Австралия, штат Квинсленд

Сообщается, что минэкономразвития России включило предприятие, которое намерено организовать производство разбрасывателей минеральных удобрений, в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» в Башкирии.

«Производимый продукт будет востребован предприятиями сельского хозяйства, имеющими потребность в проведении химической мелиорации земель», — приводит пресс-служба слова первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Отмечается, что на эти цели инвестор намерен направить около шести млн рублей и создать 51 новое рабочее место.

Предприятие намерено производить машины с объемом загрузочного бункера от шести до 12 кубических метров. Реализовывать проект планируется до 2028 годы. Сообщается, что в настоящее время на территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» зарегистрировано 19 резидентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Благовещенск» в Башкирии были включены ещё четыре компании.