Тюмень, 10 марта, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Тюмени перед судом предстанет врач-стоматолог, которого обвиняют в обезображивании лица пациентки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Цитата из к/ф «Если бы импрессионисты были дантистами». Реж. Алина Абрамова. 2017. Россия Зубы

По версии следствия, 4 ноября 2020 года врач в ходе операции по удалению зуба при обработке раны вместо антисептического средства применил раствор аммиака, что привело к ожогу верхней челюсти женщины. Чтобы скрыть свой промах, он рекомендовал пациентке лечиться дома, под его наблюдением, заверив женщину об отсутствии необходимости обращаться в медицинское учреждение.

Несвоевременная госпитализация стала причиной возникновения гнойного воспаления — флегмоны мягких тканей правой половины лица пациентки. Только после самостоятельного обращения потерпевшей во вторую областную больницу, ей была оказана экстренная медпомощь.

По версии следствия, из-за действий стоматолога женщине был причинён тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

В отношении врача было расследовано дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»), которое направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономии осуждён врач, по вине которого погиб пациент.