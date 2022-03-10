Ярославль, 10 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Жители Ярославской области часто испытывают переживания из-за событий, происходящих на Украине, а также санкций в отношении России. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на результаты опроса втелеграм-канале REGNUM-Ярославль.

johnhain Эмоции

Всего в опросе приняли участие 792 человека. Вопрос был сформулирован так: «Насколько эмоционально вы воспринимаете события на Украине и санкции в отношении России?»

42 процента от проголосовавших отметили, что они испытывают постоянное чувство тревоги и боятся за своё будущее.

Ещё 35 — что эмоции иногда берут вверх, но в целом люди справляются самостоятельно.

19 процентов заявили, что происходящее не влияет на их эмоциональное состояние.

4 процента принявших участие в опросе признались, что очень сильно переживают и обращались за помощью к специалистам.