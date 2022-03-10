Шарлык, Оренбургская область, , 11:51 — REGNUM В Оренбургской области по факту обрушения кровли жилого дома в райцентре Шарлык возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Дом в Шарлыке Oren.sledcom.ru

Напомним, ЧП случилось ночью 8 февраля. Кровля не выдержала груза скопившегося снега. В результате оказались поврежденными карнизные участки стен, перегородки, плиты покрытия. Возникла опасность для жизни и здоровья людей. В Шарлыке ввели режим ЧС локального характера. Жителей из дома эвакуировали.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

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