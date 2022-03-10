Оксана Переможенко, 10 марта 2022, 13:08 — REGNUM Передача Киеву новых боевых самолётов не повлияет на эффективность действий ВВС Украины. Об этом 9 марта на брифинге заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

ВВС США
ВВС США
Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Кирби, альтернативой могут быть поставки украинской стороне средств ПВО за счёт «излишков» у сателлитов США.

«Альтернативные варианты здесь — работать с другими союзниками и партнерами, располагающими системами противовоздушной обороны, которые могут быть предоставлены Украине. Мы дискутируем со многими странами по этому вопросу», — сказал он.

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко. Многие участники обсуждения указали на то, что со стороны Штатов это заявление выглядит словно издевательство над Украиной.

«Очередная зрада (предательство О. П.) от Запада… США считают, что передача Киеву самолетов значительно не изменит эффективность действий ВВС Украины, — Пентагон», — пишет Александр Семченко.

«Та они просто полякам зажали свою новую технику», — иронизирует Jurij.

«Начали откровенно издеваться над Украиной», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

Украина
Украина
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как это не изменит… Изменит!!! Они будут очень горды… что Biden (Байден — О. П.) дал им самолёты…» — с сарказмом отметил Женя.

«Капитан очевидность. Другими словами, дешевле их сжечь, чем отдать Украине, а по эффективности одинаково», — отметил Dancing Bears.

«Правильно, — понимают, что зря только самолеты дадут», — отреагировал Евгений.

«Они боятся, что «герои» не успеют взлететь», — не без сарказма добавил Leonid23.

«Не хотят получать тактическим ЯО по аэродромам базирования, что не исключено и имеет опасность сползания к полномасштабной ядерной войне. Остатки мозгов и самосохранения, надеюсь, у них остались», — пишет «Ант Ей».

«Конечно, самолеты денег стоят. Кто платить будет?..» — написал Михаил Ш.

«Как несколько самолётов могут изменить эффективность того, чего нет?» — недоумевает Тарас Т.

«Ну, а взлетать-то им откуда? Они ж все засвечены. Толку-то с этой передачи», — добавил Сергей.

«Всё, что им было нужно, они уже получили… Сейчас просто глумятся!..» — написал один из участников обсуждения.

«Ну, естественно, несколько старых советских самолетов погоды не сделают…» — подытожил Valid.

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