Токио, 10 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Японская косметическая компания Shiseido Group заявила о приостановке поставки своей продукции в Россию. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном 10 марта в соцсетях.

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В компании заявили, что «шокированы» ситуацией на Украине.

«В связи с этим мы приняли решение немедленно приостановить поставки нашей продукции в Россию. Кроме того, приостанавливаются наши новые инвестиции на российском рынке, в том числе в сфере рекламы», — рассказали в компании.

Ранее сообщалось, что косметическая компания L'Oreal намерена приостановить работу в России.