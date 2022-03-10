Сан-Матео, США, , 11:49 — REGNUM Студия Luminous Productions и компания Square Enix показали в рамках трансляции State of Play новый трейлер с демонстрацией игрового процесса Forspoken. Ролик был опубликован 10 марта на YouTube-канале PlayStation.

Игра

Релиз игры запланирован на 11 октября 2022 года. В очередном трейлере разработчики продемонстрировали магические способности молодой жительницы Нью-Йорка по имени Фрей, которой придётся сражаться с монстрами в альтернативном мире.

Напомним, в рамках мартовского State of Play Square Enix также представила тактическую ролевую игру The DioField Chronicle и новый ролевой экшн Valkyrie Elysium. Обе игры выйдут на PlayStation 4, PlayStation 5 и ПК d 2022 году.

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