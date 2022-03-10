Москва, 10 марта, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании цен Госдума может обсудить в первом чтении на заседании 11 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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"Поправки позволят правительству влиять на рост цен и делать всё, чтобы защитить наших граждан», — отметил Володин.

Он напомнил, что такие полномочия у правительства были, когда депутаты принимали такие решения в начале пандемии коронавируса.

«Для того, чтобы нам сейчас аналогично принять решение, надо дополнительно внести изменения в законодательства», — сказал Володин.

Законопроект может быть внесен в Госдуму 10 марта.

Предполагается в том числе ограничение торговых наценок.