Майкоп, 10 марта 2022, 11:48 — REGNUM Адыгея собрала для пострадавших от военных действий жителей Донбасса 12 тонн гуманитарного груза. Большегрузы с продуктами длительного хранения, в том числе мукой, рисом, вермишелью, растительным маслом, сыром, питьевой водой, соками отправились сегодня, 10 марта, из республики.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса
Гуманитарная помощь жителям Донбасса
Портал республикаадыгея.рф

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Две машины в сопровождении сотрудников МЧС перевезут гуманитарную помощь из Адыгеи в Ростовскую область, откуда она в составе общей колонны МЧС будет отправлена в ЛНР и ДНР, сообщили в пресс-службе главы республики.

«Сегодня отправили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР и беженцам из Донбасса. Это уже вторая партия, которую собрали жители республики. <…> Отрадно, что число неравнодушных постоянно увеличивается — жители Адыгеи, волонтеры, предприниматели активно присоединились к благотворительным акциям», — написал глава Адыгеи Мурат Кумпилов на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, это уже вторая партия гуманитарного груза, которую отправила Адыгея в Донбасс.

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Гуманитарная помощь из Адыгеи
Гуманитарная помощь из Адыгеи
Портал республикаадыгея.рф