Лагань, Калмыкия, , 11:47 — REGNUM В Лаганском районе Калмыкии продолжаются восстановительные работы после урагана, бушевавшего с 4 по 6 марта. Согласно предварительным подсчётам, муниципалитету нанесён миллионный ущерб.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Почти две сотни листов шифера сорвало ураганным ветром, были также повреждены деревянные конструкции. Для проведения восстановительных работ в муниципальном образовании необходимо порядка 1,5 млн рублей», — уточняют власти.

Наиболее пострадавшим от урагана объектом стала Лаганская школа №1 имени Люлякина. После завершения работ в общеобразовательном учреждении ремонт предстоит провести в Красинской школе.