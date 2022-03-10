Москва, 10 марта 2022, 11:45 — REGNUM В России создан механизм, позволяющий оперативно устанавливать экономически обоснованные цены на лекарства. Об этом 10 марта заявил глава ФАС Максим Шаскольский на пленарном заседании Госдумы.
«Хочу отдельное внимание обратить на контроль в сфере лекарственных препаратов. ФАС России перерегистрировал более 14 тыс. цен, из которых более 7 тыс. цен снижено в среднем на 30%. Экономия для граждан и для бюджета составляет не менее 40 млрд рублей в год», — заявил Шаскольский.
Лекарственные препараты в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов составляют более половины от общего оборота, и с 2022 года перечень этих лекарств пополнился 22 новыми наименованиями, отметил он.
«Чтобы не допустить рисков дефектуры (отсутствия) лекарственных препаратов из-за недостаточной цены регистрации, создан механизм, позволяющий оперативно устанавливать экономически обоснованные цены. С 2022 года новые экономически обоснованные цены установлены на 233 препарата», — указал он.