Москва, 10 марта, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В России создан механизм, позволяющий оперативно устанавливать экономически обоснованные цены на лекарства. Об этом 10 марта заявил глава ФАС Максим Шаскольский на пленарном заседании Госдумы.

Fas.gov.ru Максим Шаскольский

«Хочу отдельное внимание обратить на контроль в сфере лекарственных препаратов. ФАС России перерегистрировал более 14 тыс. цен, из которых более 7 тыс. цен снижено в среднем на 30%. Экономия для граждан и для бюджета составляет не менее 40 млрд рублей в год», — заявил Шаскольский.

Лекарственные препараты в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов составляют более половины от общего оборота, и с 2022 года перечень этих лекарств пополнился 22 новыми наименованиями, отметил он.

«Чтобы не допустить рисков дефектуры (отсутствия) лекарственных препаратов из-за недостаточной цены регистрации, создан механизм, позволяющий оперативно устанавливать экономически обоснованные цены. С 2022 года новые экономически обоснованные цены установлены на 233 препарата», — указал он.