Москва, , 11:52 — REGNUM Певица Алла Пугачёва ответила на новость о том, что она навсегда покинула Россию. Она записала видеообращение на эту тему в личном Instagram-аккаунте 10 марта.

Алла Пугачёва Ермолаев Алексей

https://www.instagram.com/tv/Ca6lcnKK-rm/

В свой ролик артистка включила слова протоиерея Андрея Ткачева, который заявил о её эмиграции. «Пугачёва навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал», — говорит он.

В ответ на это певица назвала протоиерея «богохульником» и опровергла его утверждение: «Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь — разберёмся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя».

Ранее в Сети появились слухи о том, что Алла Пугачёва вместе с детьми навсегда покинула Россию. Причиной этого пользователи считали слова её супруга Максима Галкина, который выступил против спецоперации России.

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