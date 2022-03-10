Пермь, , 11:43 — REGNUM Глава Прикамья Дмитрий Махонин перечислит однодневный заработок пострадавшим жителям Донбасса. Об этом он заявил на заседании правительства региона 10 марта. передает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги Mezenmir

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«Для себя принял решение, что однодневный заработок я перечислю пострадавшим жителям Донбасса», — сказал он.

Губернатор призвал остальных членов правительства, а также глав муниципальных образований последовать его примеру. При этом он подчеркнул, что благотворительность — дело добровольное.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 марта благотворительный груз, собранный пермяками, отправится в Ростовскую область. Одежда, продовольствие, стройматериалы адресованы жителям Донбасса.

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