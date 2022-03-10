Екатеринбург, 10 марта, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Екатеринбурге назначили главу комитета по экологии и природопользованию городской администрации. Пост займет Артур Зиганшин. О своем назначении он сообщил в социальных сетях.

Александр Комаров ИА REGNUM Администрация Екатеринбурга

Комитет продолжит работу над укреплением и развитием водно-зеленого каркаса Екатеринбурга, охране окружающей среды и экологической безопасности. Зиганшин поблагодарил мэра Алексея Орлова за оказанное доверие и отметил, что уже начал работу в новой должности.

Ранее Зиганшин являлся директором Шарташского лесопарка. На этой должности он находился с 2018 года. Его главной задачей стало благоустройство и сохранение территории парка. По словам Зиганшина, территория продолжит развиваться. Задачи, которые поставил губернатор, будут выполнены. Напомним, ради благоустройства территории лесопарка Зиганшин поддержал строительство скандального термального комплекса «Баден-Баден» на берегу Шарташа.