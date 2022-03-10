Белгород, , 11:43 — REGNUM Гуманитарную помощь жителям приграничных населённых пунктов Украины отправили из Белгорода на 14 грузовиках МЧС России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе правительства региона.

Отправка гуманитарной помощи Https://belregion.ru/

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Груз транспортировался в соответствии с международным законодательством, в общей сложности в село Липцы Харьковской области доставлена 121 тонна гуманитарной помощи.

«Только за три дня минувших выходных из шести российских регионов: Ставропольского края, Тверской, Владимирской, Пензенской, Московской и Рязанской областей — в Белгородскую область было доставлено 194 тонны гуманитарного груза. Все собранные вещи и продукты в ближайшее время передадут прибывшим из Донбасса, а также направят в приграничные сёла Украины», — уточнили в правительстве.

За период специальной операции для оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса и приграничных областей Украины с территории Белгородской области уже отправили 349 тонн продуктов питания, одежды, бытовой химии, предметов первой необходимости.