Белгород, 10 марта 2022, 11:43 — REGNUM Гуманитарную помощь жителям приграничных населённых пунктов Украины отправили из Белгорода на 14 грузовиках МЧС России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе правительства региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Груз транспортировался в соответствии с международным законодательством, в общей сложности в село Липцы Харьковской области доставлена 121 тонна гуманитарной помощи.
За период специальной операции для оказания гуманитарной помощи жителям Донбасса и приграничных областей Украины с территории Белгородской области уже отправили 349 тонн продуктов питания, одежды, бытовой химии, предметов первой необходимости.