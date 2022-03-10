с. Харагун, , 11:41 — REGNUM Прокуратура Хилокского района Забайкальского края обнародовала данные о проверке по факту перевода круглосуточного стационара в с. Харагун в амбулаторию. Подробности сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Больница Oblzdrav.volgograd.ru

Установлено, что приказом главного врача государственного учреждения здравоохранения «Хилокская центральная районная больница» от 23 октября 2020 г. участковая больница Харагун с 1 января 2021 г. переведена во врачебную амбулаторию.

По мнению представителей надзорного ведомства, данным приказом фактически принято решение о прекращении деятельности участковой больницы. В соответствии с законом принятие таких решений в отношении единственной медицинской организации, расположенной в сельском населенном пункте, должно осуществляться на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий принятия такого решения, с учетом мнения местных жителей, выраженного по результатам общественных (публичных) слушаний.

Прокуратура обратилась в суд с административным иском об оспаривании приказа и требованием обязать учреждение здравоохранения возобновить работу круглосуточного стационара в с. Харагун.

Решением Хилокского районного суда от 29 апреля 2021 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Забайкальского краевого суда, в удовлетворении требований прокурора отказано.

Прокурор Забайкальского края Максим Ершов принес на судебные постановления кассационное представление, в котором указал на неполное установление судами юридически значимых обстоятельств по делу, ввиду чего суды пришли к неверному выводу о легитимности оспариваемого приказа.

Соглашаясь с доводами кассационного представления прокурора, Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (г. Кемерово) отменил судебные акты, вернул дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указав на неполноту установления обстоятельств по делу.

После поступления материалов дела в Хилокский районный суд судебное разбирательство по нему будет возобновлено.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года российские правительство утвердило программу социально-экономического развития Забайкальского края.

В ней обозначены такие приоритеты, как: повышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение жилищных условий, дополнительные меры защиты от стихийных бедствий, модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры.

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