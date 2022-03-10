Пермь, , 11:40 — REGNUM Из Пермского края 10 марта колонна с гуманитарным грузом, предназначенным жителям Донбасса, отправится в Ростовскую область. Об этом сообщил на заседании правительства региона губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы работаем с вами в понимании и полной поддержке решений президента российской федерации о демилитаризации и денацификации Украины. И считаю важным, что в текущих обстоятельствах мы должны объединять усилия ‑ и свои, и всех жителей Пермского края — прежде всего, в рамках оказания гуманитарной помощи», — сказал он и добавил, что регион готов принять беженцев из Донбасса.

По словам Махонина, пермяки всегда готовы прийти на выручку. Жители активно принимают участие в оказании благотворительной помощи. Завершено формирование первого благотворительного груза — 60 тонн одежды, продуктов, строительных материалов.