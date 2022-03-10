Париж, 10 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Франция приостанавливает процедуру усыновления детей из России и Украины, передает BFM TV.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

Процедуры международного усыновления детей, проживающих в России и на Украине, приостановлены, согласно двум опубликованным во Франции указам.

Согласно указу, приостанавливаются все процедуры международного усыновления в отношении детей, проживающих на Украине, любым лицом, живущим во Франции, сроком на три месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь подтвердил, что выход на пенсию в 65 лет будет в предвыборной программе президента Эммануэля Макрона.