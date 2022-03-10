Пекин, 10 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Правительство Китая поздравило Юн Сок Ёля с избранием на пост президента Южной Кореи, а также выразило надежду на дальнейшее развитие отношений между Сеулом и Пекином. Об этом 10 марта заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В ходе брифинга представитель МИД КНР выразил надежду на то, что Юн Сок Ёль будет способствовать развитию «здоровых и стабильных» двусторонних отношений.

Ранее с победой на выборах Юн Сок Ёля поздравил президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида, а также действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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