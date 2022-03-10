Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM Главу Екатеринбурга Алексея Орлова наградили знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I степени. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в городской администрации.

Инаугурация Алексея Орлова. Екатеринбург

Egd.ru

Чиновник получил награду за особые заслуги и выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития региона. Главу города к награде представило министерство экономики и территориального развития области.

В Свердловской области Орлов начал работать с 2012 года. Он занимал посты зампредседателя правительства, замглавы совета по инвестициям региона, министра инвестиций и развития, первого замгубернатора. Мэром Екатеринбурга он является с февраля 2021 года.