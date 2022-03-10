Москва, , 11:47 — REGNUM Опыты с коронавирусом летучих мышей проводились в биологических лабораториях на Украине, которые создали и финансировали США. Об этом официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 10 марта журналистам.

Биологическая опасность DFID — UK Department for International Development

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Он отметил, что проведение экспериментов с образцами коронавируса летучих мышей отражено в документах. Более того, у США был проект по изучению переноса патогенов дикими птицами, которые мигрируют между Украиной, Россией и другими странами.

Из документов следует, что американская сторона намеревалась изучить возбудителей болезней у птиц, летучих мышей и рептилий, а также исследовать возможности переноса этими животными африканской чумы свиней и сибирской язвы. Биологические исследования, которые Пентагон проводил на Украине, были нацелены на «создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов», добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, Минобороны России намерено в ближайшее время обнародовать документы о секретной военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Читайте также: Минобороны РФ опубликует документы о биолабораториях США на Украине