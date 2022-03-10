Москва, , 11:38 — REGNUM Сроки проведения аудиторской проверки деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) перенесены. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Логотип Всемирного антидопингового агентства (WADA) Www.wada-ama.org

«Нам придётся подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация», — цитирует ТАСС слова представителя WADA.

Ранее планировалось, что аудиторская группа WADA посетит Россию в конце марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта WADA заявило, что поддерживает связь с РУСАДА на случай возникновения каких-либо проблем и готово помочь с допинг-тестированием.

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