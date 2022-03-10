Минск, , 11:47 — REGNUM Три видеоролика YouTube-канала «‎вДудь"‎, создателем которого является российский журналист Юрий Дудь, признаны экстремистскими в Белоруссии. Информацию об этом приводит Telegram-канале Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии, 10 марта.

Юрий Дудь UNIVER TV — youtube.com

Речь идёт о выпусках «‎Комиссаренко — новая жизнь после протестов в Беларуси"‎, «‎Как жить, если лишают родины"‎, «‎NEXTA — главное медиа белорусского протеста"‎. Сам журналист пока что никак не прокомментировал эту новость.

Напомним, что осенью 2021 года Юрий Дудь был оштрафован на 100 тыс. рублей. Причиной для подобного штрафа стала пропаганда наркотиков в двух роликах на YouTube.

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