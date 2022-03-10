В Белоруссии признали экстремистскими видео Юрия Дудя
Минск, 10 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Три видеоролика YouTube-канала «вДудь", создателем которого является российский журналист Юрий Дудь, признаны экстремистскими в Белоруссии. Информацию об этом приводит Telegram-канал Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии 10 марта.
UNIVER TV — youtube.com
Юрий Дудь
Речь идёт о выпусках «Комиссаренко — новая жизнь после протестов в Беларуси», «Как жить, если лишают родины», «NEXTA — главное медиа белорусского протеста". Сам журналист пока что никак не прокомментировал эту новость.
Напомним, что осенью 2021 года Юрий Дудь был оштрафован на 100 тыс. рублей. Причиной для подобного штрафа стала пропаганда наркотиков в двух роликах на YouTube.