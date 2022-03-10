Минск, 10 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Три видеоролика YouTube-канала «‎вДудь"‎, создателем которого является российский журналист Юрий Дудь, признаны экстремистскими в Белоруссии. Информацию об этом приводит Telegram-канал Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Белоруссии 10 марта.

UNIVER TV — youtube.com Юрий Дудь

Речь идёт о выпусках «‎Комиссаренко — новая жизнь после протестов в Беларуси», «‎Как жить, если лишают родины», «‎NEXTA — главное медиа белорусского протеста"‎. Сам журналист пока что никак не прокомментировал эту новость.

Напомним, что осенью 2021 года Юрий Дудь был оштрафован на 100 тыс. рублей. Причиной для подобного штрафа стала пропаганда наркотиков в двух роликах на YouTube.