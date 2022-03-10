Степанакерт, 10 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Житель села Храморт в Нагорном Карабахе 50-летний Сурен Багрян получил ранение в спину. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

По данным ведомства, инцидент произошёл утром 10 марта. Багрян во дворе дома занимался работами, когда рядом взорвался снаряд. Мужчину ранило осколком.

В МВД сообщили, что снаряд якобы прилетел с азербайджанских позиций. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни угрозы нет.

Стоит отметить, что с февраля участились обстрелы между позициями Азербайджана и Нагорного Карабаха. Обе стороны обвиняют в происходящем друг друга.