Уппсала, Швеция, 10 марта, 2022, 20:01 — ИА Регнум. Исследователи из Шведского сельскохозяйственного университета в Уппсале разработали метод, превращающий мочу в удобрения. Этим летом технология будет испытана в более широком масштабе, а целью станет получение технологии по производству пива из человеческой мочи. Об этом 10 марта сообщил телеканал SVT.

Пиво

Исследовательский проект продолжается с 2015 года, в нем участвуют десять человек в Швеции, шесть из которых находятся в Уппсале. Этим летом процесс впервые будет испытан в более широком масштабе на острове Готланде, о чем также сообщил популярный журнал Nature.

Исследовательская группа соберет от 30 до 50 тысяч литров человеческой мочи, которая будет преобразована в удобрения. Затем субстанция будет использована для получения ячменя для производства пива.

Причина, по которой исследователи сосредоточились на производстве именно пива, заключается в том, что исследователи хотят иметь возможность идентифицировать всю пищевую цепочку.

«Мы хотим показать всю цепочку переработки и показать, что это не просто сумасшедшая идея, а то, что это реально возможно», — заявил в интервью SVT один из участников проекта Притви Симха.