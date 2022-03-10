Сан-Матео, США, 10 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Компания Square Enix в рамках трансляции State of Play показала трейлер новой ролевой экшн-игры Valkyrie Elysium, релиз которой состоится в 2022 году. Ролик был опубликован 10 марта на YouTube-канале PlayStation.

Компания Square Enix Логотип компании Square Enix

Valkyrie Elysium выйдет на ПК, PlayStation 4 и на PlayStation 5. Разработчики описывают её как ролевую игру с «эпическим сюжетом, живописными локациями» и новой боевой системой, которая объединит в себе как классические для серии игр атаки, так и уникальную систему комбинаций.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во время State of Play Square Enix также представила тактическую ролевую игру The DioField Chronicle. Её релиз также состоится в 2022 году.