Воронеж, 10 марта, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Приговор в отношении бывшего заместителя мэра Воронежа Алексея Антиликаторова вынес Центральный районный суд города 10 марта, сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

ИА REGNUM Мэрия Воронежа

Бывший заместитель мэра Воронежа признан судом виновным в получении взятки в размере полутора миллионов рублей за способствование работе ярмарки на территории областного центра. Сам Антиликаторов ранее в судебном заседании признал свою вину и раскаялся.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры области, суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей и конфискацией денег, полученных в качестве взятки в размере 1,5 млн рублей. Также он лишен права занимать определенные должности на срок восемь лет. Приговор в законную силу не вступил может быть обжалован в течение 10 дней.