Саратов, 10 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Ситуационный центр для оказания помощи бизнесу появился в Саратовской области. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

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Управление Федеральной налоговой службы будет собирать информацию от налогоплательщиков о рисках возникновения социальных и экономических проблем. Это позволит выработать меры поддержки для бизнеса.

Как отметил вице-губернатор, в региональный ситуационный центр можно будет обратиться в случае сокращения выручки, при росте себестоимости продукции, цен на используемые при производстве товары, проблемы с поставками на внутреннем рынке и внешнеторговыми операциями, финансовые трудности и не только.

Обращения принимаются на электронную почту sc. r6400@tax.gov.ru, или по телефону +7 (8452) 21-13-54 .

Ранее ИА REGNUM сообщало, Саратовская область обеспечена необходимым объемом товарных запасов.

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