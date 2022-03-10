В Саратовской области создан ситуационный центр для помощи бизнесу
Саратов, 10 марта, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Ситуационный центр для оказания помощи бизнесу появился в Саратовской области. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»
Управление Федеральной налоговой службы будет собирать информацию от налогоплательщиков о рисках возникновения социальных и экономических проблем. Это позволит выработать меры поддержки для бизнеса.
Как отметил вице-губернатор, в региональный ситуационный центр можно будет обратиться в случае сокращения выручки, при росте себестоимости продукции, цен на используемые при производстве товары, проблемы с поставками на внутреннем рынке и внешнеторговыми операциями, финансовые трудности и не только.
Обращения принимаются на электронную почту sc. r6400@tax.gov.ru, или по телефону
Ранее ИА REGNUM сообщало, Саратовская область обеспечена необходимым объемом товарных запасов.
Читайте также: Жителей Саратовской области призывают не создавать ажиотажа в магазинах
Читайте также: Для предпринимателей Саратовской области заработала горячая линия