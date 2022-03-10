Стокгольм, 10 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Министр обороны Швеции Петер Хультквист считает, что если силы НАТО будут «сражаться» на территории Украины, на планете начнется Третья мировая война. Об этом он заявил вечером 9 марта в эфире телеканала SVT.

Government.se Петер Хультквист

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»Если войска НАТО или западных стран туда войдут, то это открывает возможность для Третьей мировой войны, а этого никто не хочет», — заявил Хультквист.

Министр также считает, что Россия якобы намерена поставить под контроль территорию бывшего Советского Союза.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.