Москва, 10 марта, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Мало кто из иностранных предпринимателей, работающих в России, уходит добровольно. Каждый пытается придумать форму как на словах уйти, а на деле остаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

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«На своих национальных рынках их никто не ждёт, везде растут отраслевые риски и сокращаются продажи.

В России, если ты «зашёл», то можешь чувствовать себя спокойно — мы консервативны в изменении своих потребительских корзин.

Плюс в России затраты на электроэнергию, газ и ГСМ несравненно меньше, так как они свои. И налоги очень лояльные», — считает политолог.

«Мы уходим в никуда», — сказал знакомый итальянец. Он считает, что вернуться через квартал ещё можно будет, но через год уже вряд ли.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России — все новости»

Главную угрозу он видит в китайцах, они всегда заходят агрессивно, с конкурентной ценой и поддержкой государства.

«Многие говорят, что у них качество ниже, но это неправда — европейцы сами понастроили там заводов, продали им лицензии и передали технологии.

Поэтому, России даже не надо спешить с импортозамещением, китайцы займут доли рынка, где были мы», — пояснил итальянец.

Как сообщало ИА REGNUM, список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы, направлен в правительство России и Генеральную прокуратуру. В него вошли IBM, Apple, IKEA — всего около 60 компаний, писала газета «Известия».

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