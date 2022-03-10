Москва, 10 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Рост цен на продукты за последнее время в России обусловлен множеством факторов. Об этом 10 марта заявил глава ФАС Максим Шаскольский на пленарном заседании Госдумы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Цены

«Основными факторами, повлиявшими на повышение цен на указанные товары, явились рост себестоимости, рост затрат на основные виды сырья, рост стоимости кормов, ветеринарных препаратов, горюче-смазочных материалов. Повышение логистических расходов, рост стоимости упаковки», — заявил Шаскольский.

«В отношении плодоовощной продукции установлено, что рост цен обусловлен существенным сезонным сокращением предложения старого урожая и увеличения объёмов продаж импортной продукции», — указал он.

Ранее ФАС провела проверку формирования цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров: говядины, свинины, мяса птицы, яйца куриного и так далее.