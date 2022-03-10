Якутск, 10 марта, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Культура в становлении государственности имеет величайшее значение в отличии от шоу-бизнеса, считает народный артист России, лауреат государственных премий, актёр из Якутии Андрей Борисов. Он был удивлён, что некоторые представители медиасферы отказались поддержать свою страну в вопросе проведения спецоперации по просьбе республик Донбасса. Интервью с деятелем культуры опубликовало ИА Yakutia-Daily.

Pixabay.com Акция протеста

«Для меня не стало неожиданностью то, что медийные, назовём их так, лица отказались поддержать свою страну. Я никогда не называл шоу-бизнес культурой. Какая же это культура? Прикрываясь пацифистскими лозунгами, они изображают из себя борцов за правду и справедливость — то есть как раз за те нравственные категории, за которые Россия сегодня бьётся. А людей, несущих подлинную, высокую культуру — Валерия Гергиева, Анну Нетребко — сейчас травят, изгоняют со сцены. Не шоуменов, заметьте. Конечно, мир культуры изменится. Это неизбежно, да и, честно говоря, давно пора. На сценах театров России давно идёт разгул провокационно-эпатажного сексизма, как я это называю. Людей настраивают на такие «ценности», что власть неизбежно должна изменить своё отношение к происходящему», — подчеркнул Андрей Борисов.

Он также высказал мнение, что Ассоциация национальных театров создана очень вовремя, и подчеркнул огромное значение культуры в становлении государственности и гражданственности.

«Тем, кто говорит, что сейчас не время для форумов, культурных мероприятий и праздников, я бы хотел сказать — это государственные мероприятия, и они требуют к себе соответствующего отношения, иначе культура начинает терять свои опоры. Как профессор АГИКИ с 20-летним стажем, воспитавший больше 120 артистов и режиссёров, хочу отметить: прежде всего я хочу вырастить из них профессионалов и людей с гражданской позицией. Без гражданской позиции нет художника. Если для кого-то главное — высказывание, высказаться, и при этом плевать на то, как живёт его народ, как развивается его страна, какое место она занимает в ряду других стран, — тогда это кто угодно, но не художник. Образование без воспитания очень опасно. Вся культура — для народа. Не только для фестивалей. Мастера культуры должны быть с народом», — считает Андрей Борисов.

Как сообщало ИА REGNUM, он также высказал мнение, что опорой для мира должна стать правда. Народный артист предложил ввести политпросвещение в российской армии, так как «человек, вытравливающий нацистский дух, должен воевать убежденно, знать, за что он воюет».