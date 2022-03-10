Сеул, 10 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Экономика Южной Кореи нуждается в поддержке внутреннего рынка. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад инвестиционной компании KB Securities.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В документе говорится, что наибольшее влияние на экономику страны, зависимую от экспорта, оказывает не внутренняя политическая конъюнктура, а внешние факторы. Поэтому в условиях дестабилизации внешних условий торговли обострился вопрос укрепления внутреннего рынка.

В компании отметили, что экспорт, инвестиции в производственные мощности и расходы правительства демонстрируют хорошие темпы восстановления, однако объём инвестиций в строительство и потребительская активность в частном секторе, напротив, сокращаются.

Потребление сдерживают антиковидные меры, а спад в строительной сфере обусловлен политикой правительства по стабилизации цен на недвижимость.

Между тем эксперты акцентируют внимание на том, что новый президент страны Юн Сок Ёль, избранный накануне, обещал в рамках своей предвыборной кампании построить 2,5 млн квартир. Это даёт повод надеяться на восстановление объёмов инвестиций в строительство.

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Предполагается, что в текущем году экспорт продолжит расти, однако существуют риски того, что украинский кризис затянется, а цены на сырье продолжат рости.

По прогнозам KB Securities, темпы роста южнокорейской экономики в 2022 году составят 3%.