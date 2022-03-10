Новосибирск, 10 марта, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Новосибирске складирование снега у многоквартирного дома на ул. Лазурной прекратят на этой неделе. Соответствующее распоряжение на аппаратном совещании сегодня, 10 марта, дал мэр города Анатолий Локоть.

Дарья Драй ИА REGNUM Погрузка снега

«Организация снегоотвалов в жилом квартале с многоквартирными домами является ошибкой, о чём свидетельствуют многочисленные обращения граждан. Под окнами жилого дома организовали круглосуточное производство. Неудивительно, что люди жалуются, — отметил Локоть. — Не до конца марта, не до апреля, а на этой неделе необходимо остановить эксплуатацию данного снегоотвала, перераспределив потоки соответствующим образом».

Он подчеркнул, что в будущем при выборе мест для снегоотвалов нужно думать о том, чтобы не доставлять неудобств людям.

По официальным данным, разрешение на временное складирование снега на ул. Лазурной было выдано до 15 апреля с последующей рекультивацией территории.