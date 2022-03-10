Выгоничский район, Брянская область, 10 марта, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока грозит 43-летнему жителю Пермской области, которого задержали за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере в Брянской области, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Https://32.мвд.рф/ Изъятые наркотики

Мужчину задержали в октябре 2021 года на территории Выгоничского района. При обыске полицейские изъяли у него шесть полимерных пакетов с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в них находилось почти три килограмма синтетического наркотика. По версии следствия, подозреваемый планировал сбыть его на территории Брянской области и других регионах России.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, уголовное дело направлено для рассмотрения в Выгоничский районный суд Брянской области.