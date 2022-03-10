Пекин, 10 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Китай выступает против использования химического и биологического оружия, какая бы страна за этим не стояла, заявил 10 февраля пресс-секретарь МИД Китая Чжао Лицзянь.

China News Service Чжао Лицзянь

«Власти Китая всегда решительно выступали против разработки, обладания или применения биологического и химического оружия какой бы то ни было страной и при любых обстоятельствах», — заявил Чжао.

Таким образом официальный представитель МИД Китая отреагировал на вскрывшиеся недавно факты разработки биологического оружия в лабораториях на Украине при финансировании США.