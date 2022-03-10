Ярославль, 10 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Говорить об импортозамещении в производстве одежды в связи с уходом ряда западных брендов пока рано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала основатель ярославской творческой мастерской одежды «NX11916» Анастасия Пустельникова.

Instagram.com/nx_11916/ Продукция бренда «NX11916»

Российским производителям трудно занять освободившуюся нишу из-за роста цен на сырьё, которое подорожало до 70 процентов. Речь о захвате рынка пока не идёт.

«Хорошего мало, потому что вопрос не столько в уходе западных брендов и конкуренции. Сырьё мы закупаем не в России. Ткани из Европы, Турции, Китая. Фабрики работают в зависимости от курса и даже то, что сейчас на складах в Москве — оно уже пересчитано. Не важно — Китай или Турция, всё равно всё рассчитывается в долларах», — пояснила основатель творческой мастерской.

Заменить импортные ткани российскими пока невозможно.

«Это не наша прихоть, мы пробовали шить на местных тканях, но у нас не получилось. Такого не делают просто у нас. В России лён, производство ткани для постельного белья. А хорошая костюмную ткань или футтер, даже если по технологиям турецким и их сырье (такое есть производство в Иванове) пока не выходит. Может быть, сейчас переосмыслят и зайдут новые производители, которые поймут, что выпуск в долгосрочной перспективе — это выгодно. Но на налаживание производства нужно 5−7 лет минимум. У нас просто не было спроса на производство тканей», — рассказала Анастасия Пустельникова.

Кроме того, производители не исключают снижение спроса в связи с падением доходов жителей. Пока что бизнес ждёт определённости и понимания, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

«Думаем про расширение, но решили, что посмотрим хотя бы в течение месяца-полутора месяцев, как будет вести себя покупатель. Планы по расширению существовали и до нынешней ситуации. Конечно, корректируем, свою работу. Пока отложили переезд и покупку новой производственной линии», — рассказал Пустельникова.

При этом производители не опускают руки и смотрят в будущее со сдержанным оптимизмом.

«Я настроена достаточно позитивно. Мы с этим справимся, просто будем продолжать работать, делать то, что делаем. Самое главное, что позволит остаться на плаву — это очень быстрое реагирование. Мы воспринимаем всё как должное, а не как трагедию», — рассказала Анастасия Пустельникова.

Ярославский производитель пока уверен лишь в одном — свою работу компания продолжит в любом случае.