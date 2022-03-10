Стокгольм, 10 марта, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Утром 10 марта из-за пожарной тревоги персонал и высшее политическое руководство, находящееся в здании канцелярии правительства Швеции, были эвакуированы. Сообщается, что премьер-министр страны Магдалена Андерссон покинула здание, а запланированная правительством пресс-конференция была перенесена, передает телеканал SVT.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

Пожарная сигнализация сработала в 07:40 по местному времени. Уже в 08:25 эвакуированным снова разрешили войти в здание.

По данным спасательной службы, возгорание началось в соседнем здании, после чего дым попал в систему вентиляции офисного здания. На данный момент информации о пострадавших нет.

Отмечается, что эвакуация главного офиса исполнительной власти существенно не повлияла на график работы премьер-министра и профильных министров.