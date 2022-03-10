Москва, 10 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Сегодня, 10 марта, на торгах на Московской бирже курс евро обновил исторический максимум, превысив 132 рубля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Мосбиржи на 11:0 по мск, курс доллара подорожал на 90 копеек, до 120 рублей 90 копеек.

Мировые цены на нефть сегодня поднимаются в рамках коррекции после падения 9 марта в среднем на 12%.

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