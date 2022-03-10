Вашингтон, 10 марта, 2022, 11:16 — ИА Регнум. PlayStation анонсировала игру The DioField Chronicle, разработкой которой занимается компания Square Enix. Трейлер был показан 10 марта в рамках трансляции State of Play.

Компания Square Enix Логотип компании Square Enix

Как отметили авторы проекта в описании к видео, он представляет собой тактическую ролевую игру, «с глубоким и увлекательным сюжетом» и системой «тактических сражений в реальном времени». В рекламном ролике они показали, как примерно будет выглядеть игровой процесс на консоли PlayStation 5, отметив, что в видео не демонстрируется окончательный вариант игры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в рамках мартовского State of Play Sony также представила дополнение Ascention к игре Returnal. Его релиз состоится 22 марта 2022 года.