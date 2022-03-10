Вашингтон, 10 марта, 2022, 11:15 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги 39 российских финансовых институтов после понижения суверенного рейтинга РФ. Об этом 10 марта говорится в сообщении на сайте агентства.

Iib.int Moody's

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В список, в частности, попали Сбербанк, Газпромбанк, «Тинькофф банк», Райффайзенбанк, Альфа-банк, прогнозы по рейтингам негативные.

«Прогноз изменён на негативный», — указано в сообщении.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг РФ в иностранной и национальной валюте с уровня «Baa3» до «B3», а 6 марта — с B3 до Ca с негативным прогнозом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее долгосрочные рейтинги 32 российских банков, а также их дочерних компаний в России и за рубежом, были снижены международным агентством Fitch Ratings. Их рейтинги были помещены на пересмотр с негативным прогнозом. Среди таких банков оказались Альфа-банк, Сбербанк, Газпромбанк, Райффайзенбанк и «Тинькофф банк».

Ранее Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с уровня «BBB» до «B».

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Кроме того, международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг РФ в иностранной и национальной валюте с уровня «Baa3» до «B3», а агентство Standard & Poors Global Ratings (S&P) — с уровня «ВВ+» до «ССС-».

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